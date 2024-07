Il gruppo Type One Energy finalizza un round di finanziamento Seed da 82,4 milioni di dollari

L'azienda di energia da fusione diventa globale, attirando un'ampia base di stakeholder finanziari

KNOXVILLE, Tenn.: Type One Energy ha annunciato oggi la chiusura definitiva del suo round di finanziamento per l'avviamento da 82,4 milioni di dollari, attirando un'ampia base di investitori globali verso la Società e il suo programma FusionDirect, che sta perseguendo un percorso diretto alla commercializzazione dell'energia di fusione. FusionDirect culminerà nel lancio del progetto di centrale pilota a fusione di Type One Energy con un partner proprietario/operatore entro il 2030.

Tra i nuovi azionisti di Type One Energy figurano Centaurus Capital, GD1 dalla Nuova Zelanda, Foxglove e altri fondi dall'Australia.

Fonte: Business Wire

