Arcesium avvia un'espansione strategica della sua presenza europea con l'apertura di un ufficio a Lisbona

L'organizzazione di Lisbona sottolinea l'impegno di Arcesium ad attingere ai migliori talenti della tecnologia nel settore degli investimenti e a fornire supporto a una rete crescente di clienti sul campo in Europa

LISBONA, Portogallo: Arcesium, fornitore leader nell'ambito della tecnologia per la gestione dei dati e del ciclo di vita degli investimenti per il settore globale degli investimenti, ha annunciato oggi l'espansione delle sue attività in Europa con l'apertura di un nuovo ufficio a Lisbona, in Portogallo. Questa mossa strategica sottolinea l'impegno di lunga data di Arcesium nel fornire aiuto al settore degli investimenti globali a utilizzare la tecnologia per prosperare nella complessità e ottenere un vantaggio competitivo con qualsiasi classe o strategia di investimento.

"I nostri clienti gestiscono complessivamente più di 4,3 miliardi di USD in asset attraverso la piattaforma Arcesium, mentre il nostro team di servizi gestiti di operazioni finanziarie accresce e ottimizza i loro flussi di lavoro durante l'intero ciclo di vita degli investimenti. La nostra decisione strategica di aprire un ufficio a Lisbona non solo rafforza il nostro impegno nel servire i nostri clienti in tutta Europa, ma ci posiziona anche favorevolmente per attirare il meglio del gruppo in crescita di talenti in ambito tecnologico nella regione", ha dichiarato il CEO di Arcesium, Gaurav Suri.

Arcesium è stata lanciata nel 2015 dalla sua sede centrale di New York e dall'hub tecnologico e delle operazioni a Hyderabad, in India, e si è quindi espansa in una sede a Londra nel 2020 per soddisfare le esigenze di clienti internazionali in risposta alla notevole domanda del mercato europeo. Il nuovo ufficio di Lisbona, dotato di un team di esperti specializzato in tecnologie dei servizi finanziari, rivestirà un ruolo fondamentale nel dare impulso a un'ulteriore crescita nella regione tra la base clienti di Arcesium di gestori di patrimoni istituzionali, hedge fund, banche e fondi di mercato privati.

"Negli ultimi anni, Arcesium ha attraversato una fase di crescita globale notevole, con un importante incremento nel numero di clienti in Europa, supportato dal nostro personale globale di oltre 2000 professionisti nei settori di ingegneria software, contabilità, operazioni e tesoreria. La nostra attività di Lisbona rafforzerà la nostra presenza regionale e dimostrerà il nostro impegno a fornire ai nostri clienti europei la massima qualità di servizio, inclusa la copertura di vari fusi orari”, ha dichiarato Ranvijay Lamba, direttore generale, Arcesium. Ranvijay gestirà l'ufficio di Lisbona e guiderà le operazioni nella regione.

Questo annuncio segue il recente lancio della piattaforma aggiornata di gestione del ciclo di vita degli investimenti di Arcesium, Opterra, sviluppata per ottimizzare tutte le funzioni di middle e back office per diverse classi di asset e per fornire un'infrastruttura operativa in grado di soddisfare qualsiasi ambizione del front-office.

Informazioni su Arcesium:

Arcesium è una società di tecnologia finanziaria globale che si dedica all'offerta di soluzioni di gestione dei dati aziendali e pre e post-investimento ad alcuni degli istituti finanziari più sofisticati al mondo, tra cui imprese del mercato privato, hedge fund e gestori di asset istituzionali. Sviluppata magistralmente per raggiungere una preziosa fonte di dati sincronizzata in tutto l'ecosistema di un cliente, la tecnologia cloud-native di Arcesium è stata realizzata per sistematizzare i flussi di lavoro più complessi e aiutare i clienti a raggiungere una dimensione di scala.

Oggi Arcesium offre supporto per importi di oltre 4,3 trilioni di USD di patrimonio gestito lordo e oltre 550 miliardi di USD di saldi di capitale sell-side, e ha realizzato oltre 125 milioni di investimenti fino ad oggi. Arcesium è cresciuta sulla base di una piattaforma sviluppata e testata dalla società di investimenti e sviluppo tecnologico, il gruppo D. E. Shaw, e lanciata come joint venture con Blackstone Alternative Asset Management. J.P. Morgan, un altro grande cliente, ha successivamente effettuato un investimento strategico nella società, aiutando Arcesium a portare avanti la sua missione: alimentare l'intero ciclo di vita degli investimenti. Attualmente Arcesium conta su uno staff di oltre 2.000 professionisti in ingegneria del software, contabilità, operazioni e tesoreria.

Per ulteriori informazioni su Arcesium e sulle sue capacità, visitare il sito www.arcesium.com e seguire l'azienda su LinkedIn.

Fonte: Business Wire

