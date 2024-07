Manhattan Associates registra entrate e utili da record nel secondo trimestre 2024

Le registrazioni RPO sono aumentate del 29% rispetto all'anno precedente grazie alla forte domanda

La società aumenta la guidance per l'intero anno 2024

MILANO: Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH), azienda tech che opera nel settore delle supply chain e del commercio omnichannel, nel secondo trimestre 2024, terminato il 30 giugno, ha registrato un fatturato di 265,3 milioni di dollari. L'utile diluito GAAP per azione per il 2° trimestre 2024 è stato di 0,85 dollari rispetto ai 0,63 dollari del 2° trimestre 2023. L’utile diluito per azione non GAAP rettificato per il Q2 2024 è stato di 1,18 dollari rispetto agli 0,88 dollari del Q2 2023.

“Il nostro secondo quarter è stato un altro solido trimestre di crescita, di espansione dei margini e di cash flow. Abbiamo raggiunto dei risultati record nel secondo trimestre 2024, così nel primo, superando tutte le aspettative”, ha dichiarato Eddie Capel, presidente e CEO di Manhattan Associates.

“I risultati di business di Manhattan sono solidi, in quanto i nostri team in tutto il mondo continuano a operare molto bene nel mercato, fornendo innovazioni da leader del settore e supportando al meglio i clienti. Pur rimanendo adeguatamente cauti nei confronti dell'economia globale, entriamo nella seconda metà dell'anno con una serie di risultati eccellenti, e siamo ottimisti sulle nostre crescenti opportunità” conclude Capel.

RIEPILOGO DEL SECONDO TRIMESTRE 2024:

Il fatturato totale consolidato durante il secondo trimestre del 2024 è stato di 265,3 milioni di dollari, rispetto ai 231,0 milioni di dollari del secondo trimestre del 2023. I ricavi da abbonamenti al cloud sono stati di 82,4 milioni di dollari per i tre mesi conclusi il 30 giugno 2024, rispetto ai 60,9 milioni di dollari per lo stesso periodo del 2023. I ricavi delle licenze sono stati di 3,1 milioni di dollari per il periodo terminato il 30 giugno 2024, rispetto ai 3,7 milioni di dollari per lo stesso periodo nel 2023. I ricavi da servizi sono stati di 136,8 milioni di dollari per il Q2 2024, rispetto ai 124,6 milioni di dollari per lo stesso periodo del 2023.

L'utile diluito GAAP per azione, per i tre mesi conclusi il 30 giugno 2024, è stato di 0,85 dollari, rispetto a 0,63 dollari per i tre mesi conclusi il 30 giugno 2023.

L'utile diluito rettificato non-GAAP per azione è stato di 1,18 dollari per il secondo trimestre del 2024, rispetto a 0,88 dollari per il secondo trimestre del 2023.

L'utile operativo GAAP è stato di 68,2 milioni di dollari per il secondo trimestre del 2024, rispetto a 50,5 dollari del secondo trimestre del 2023.

L'utile operativo rettificato non-GAAP è stato di 92,9 milioni di dollari per il secondo trimestre del 2024, rispetto a 68,4 dollari del secondo trimestre del 2023.

Il chash flow delle operazioni è stato di 73,3 milioni di dollari per il secondo trimestre del 2024, rispetto 40,6 milioni di dollari del secondo trimestre del 2023. Al 30 giugno 2024 i giorni di vendita erano 66, contro i 74 a fine marzo 2023.

La liquidità ammontava a 202,7 milioni di dollari al 30 giugno 2024, rispetto ai 207,5 milioni di dollari del 31 marzo 2023.

Nei tre mesi conclusi il 30 giugno 2024, la Società ha riacquistato 342.807 azioni ordinarie di Manhattan Associates nell'ambito del programma di riacquisto autorizzato dal Consiglio di amministrazione, per un investimento totale di 75,0 milioni di dollari. A luglio 2024, il Consiglio di Amministrazione di Manhattan Associates ha approvato la ricostituzione della rimanente autorità di riacquisto di azioni della Società per un totale di 75,0 milioni di dollari di azioni ordinarie.

RIEPILOGO DEL DEL PRIMO SEMESTRE DEL 2024

Il fatturato totale consolidato durante il primo semestre del 2024 è stato di 519,9 milioni di dollari, rispetto ai 452,0 milioni di dollari del primo semestre del 2023. I ricavi da abbonamenti al cloud sono stati di 160,4 milioni di dollari per i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024, rispetto ai 118,2 milioni di dollari per lo stesso periodo del 2023. I ricavi delle licenze sono stati di 5,9 milioni di dollari per il periodo terminato il 30 giugno 2024, rispetto ai 9,1 milioni di dollari per lo stesso periodo nel 2023. I ricavi da servizi sono stati di 269,0 milioni di dollari per l’H1 2024, rispetto ai 240,8 milioni di dollari per lo stesso periodo del 2023.

L'utile diluito GAAP per azione, per i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024, è stato di 1,71 dollari, rispetto a 1,25 dollari per il semestre concluso il 30 giugno 2023.

L'utile diluito rettificato non-GAAP per azione è stato di 2,21 dollari per il primo semestre del 2024, rispetto a 1,67 dollari per il primo semestre del 2023.

L'utile operativo GAAP è stato di 125,8 milioni di dollari per il semestre chiuso al 30 giugno 2024, rispetto a 97,6 dollari del secondo trimestre del 2023.

L'utile operativo rettificato non-GAAP è stato di 172,6 milioni di dollari per il primo semestre del 2024, rispetto a 132,1 dollari del primo semestre del 2023.

Il chash flow delle operazioni è stato di 128,0 milioni di dollari per il primo semestre del 2024, rispetto 99,3 milioni di dollari del primo semestre del 2023.

Nei sei mesi conclusi il 30 giugno 2024, la Società ha riacquistato 636.399 azioni ordinarie di Manhattan Associates nell'ambito del programma di riacquisto autorizzato dal Consiglio di amministrazione, per un investimento totale di 148,4 milioni di dollari. A luglio 2024, il Consiglio di Amministrazione di Manhattan Associates ha approvato la ricostituzione della rimanente autorità di riacquisto di azioni della Società per un totale di 75,0 milioni di dollari di azioni ordinarie.

Informazioni su Manhattan Associates

Manhattan Associates è un’azienda tecnologica leader nel settore della supply chain e nel commercio omnicanale. Uniamo gli insight aziendali, facendo convergere le vendite front-end con l'esecuzione della supply chain back-end. Il nostro software, la nostra piattaforma tecnologica e la nostra esperienza unica contribuiscono a far crescere il fatturato e la redditività dei nostri clienti.

Manhattan Associates progetta, costruisce e fornisce soluzioni cloud e on-premise all'avanguardia in modo che, attraverso lo store, la rete o il centro di distribuzione, sia possibile raccogliere i frutti del mercato omnichannel. Per ulteriori informazioni: https://www.manh.com/it-it

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita