SynMax si assicura un programma pilota dell'NGA per Theia, il rivoluzionario strumento geospaziale di MDA

HOUSTON: SynMax, società leader nell'intelligence, specializzata nelle analisi geospaziali, è orgogliosa di annunciare l'assegnazione da parte dell'NGA, l'Agenzia Nazionale per l'Intelligence Geospaziale (National Geospatial-Intelligence Agency), di un progetto pilota per le analisi marittime automatizzate. Theia, lo strumento geospaziale all'avanguardia di Maritime Domain Awareness (MDA) di SynMax, utilizza i dati marittimi completi forniti da Planet Labs PBC (NYSE: PL), un partner strategico per i dati satellitari, unito a oltre dieci fonti fondamentali di dati marittimi e potenziato da SynMax AI.

“Theia rappresenta un notevole salto nella tecnologia MDA, in quanto offre intelligenza azionabile attraverso la fusione di intelligenza avanzata, guidata dall'AI proprietaria e da analisti di immagini di livello mondiale”. Eric Anderson, Fondatore e CEO di SynMax, ha dichiarato, “Questa collaborazione con l'NGA rappresenta una passo avanti fondamentale per la sicurezza nazionale e marittima”.

"Siamo onorati di essere stati selezionati dall'NGA per questo progetto pilota di importanza critica", ha dichiarato Brendan Moore, Cofondatore e CEO di SynMax. "L'innovativa piattaforma di fusione dell'intelligenza di Theia fornirà dati e analisi essenziali a supporto della mission dell'NGA. Questo traguardo sottolinea il nostro impegno nell'andare oltre la fusione dell'intelligenza guidata dall'AI per offrire intelligenza azionabile ai nostri clienti".

Il progetto pilota dell'NGA comporterà test rigorosi e valutazioni delle capacità di Theia, e si incentrerà sulla sua capacità di rilevare, tracciare e analizzare le attività marittime quasi in tempo reale. La collaborazione strategica di SynMax con Planet fornisce a Theia i dati satellitari più completi e in rapida evoluzione disponibili, che la rendono una potente soluzione per il miglioramento della consapevolezza dell'ambito marittimo.

