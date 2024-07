Le Bahamas introducono una legge trasformativa sugli asset digitali: il DARE Act 2024

Le Bahamas all'avanguardia con il DARE Act 2024

NASSAU, Bahamas: La Securities Commission delle Bahamas (la Securities Commission) oggi ha annunciato che il Digital Assets and Registered Exchanges Act, 2024 (DARE 2024) è stato approvato come legge dal Parlamento delle Bahamas, con una mossa rivoluzionaria che consolida la posizione del paese come leader nella regolamentazione degli asset digitali. La normativa, basata sulle fondamenta poste dal DARE Act, 2020, introduce riforme complete progettate per affrontare il dinamico panorama degli asset digitali e dei mercati delle criptovalute

"La legge DARE 2024 rappresenta un nuovo standard nella regolamentazione degli asset digitali e dimostra il nostro impegno per una solida gestione del rischio", è il commento di Christina Rolle, direttore esecutivo della Securities Commission. "Abbiamo creato un ambito normativo che non solo si focalizza sulla protezione degli investitori, ma che incoraggia anche l'innovazione responsabile e che fa delle Bahamas un paese all'avanguardia nella regolamentazione degli asset digitali a livello globale".

Con DARE 2024, la Securities Commission ha adottato un approccio proattivo, assicurandone l'allineamento con le pratiche ottimali internazionali correnti e con le raccomandazioni degli organismi di creazione degli standard, tra cui gli standard dell'International Organization of Securities Commissions per gli enti regolatori in materia di criptovalute e di asset digitali, e le raccomandazioni della Financial Action Task Force. La nuova legge è inoltre il frutto di un benchmarking mirato dei progressi legislativi e normativi globali, dell'evoluzione dei rischi emergenti e di un'ampia consultazione delle parti interessate e del settore.

Principali aspetti di DARE 2024:

Una portata più ampia: la legge ora comprende una serie più estesa di attività di asset digitali, tra cui servizi di consulenza o gestionali, derivati ​​di asset digitali e servizi di staking. La Securities Commission inoltre dispone della flessibilità per aggiungere ulteriori attività , parallelamente all'evolversi di questo spazio.

Requisiti avanzati per le Borse di asset digitali: le Borse di asset digitali devono rispettare requisiti più severi per la tutela degli investitori e dei consumatori, tra cui requisiti rigorosi in materia di sistemi e controlli, che migliorano l'integrità e la sicurezza delle transazioni.

Un solido ambito normativo per la custodia: nuove disposizioni inseriscono la custodia di asset digitali o i servizi di custodial wallet nell'ambito della legge DARE 2024 per una maggior tutela degli interessi dei clienti imponendo l'accessibilità degli asset digitali, tra altre disposizioni.

Un ambito normativo sullo staking: la legge DARE 2024 stabilisce un regime di rendicontazione unico nel suo genere per lo staking degli asset digitali di proprietà dei clienti o per le attività o la gestione di uno staking pool come attività commerciale.

Un ambito normativo completo sulle stablecoin: la legge fornisce una definizione chiara per le stablecoin, stabilisce la registrazione delle stablecoin esistenti, specifica le forme accettabili per gli asset di riserva e stabilisce nuovi requisiti in termini di custodia e gestione, segregazione, rendicontazione e rimborso degli asset di riserva. È espressamente vietata l'emissione di stablecoin algoritmiche.

Emittenti di asset digitali: vengono rafforzate le misure a tutela degli investitori con l'inclusione di standard di idoneità e onorabilità per gli emittenti di asset digitali, oltre a nuovi requisiti di rendicontazione informativa e finanziaria.

Tra le altre disposizioni importanti di DARE 2024 figurano solidi standard che affrontano i conflitti di interesse e i rapporti con terze parti connesse. La nuova normativa affronta anche la categorizzazione dei token non fungibili, come asset finanziari o di consumo, prevede requisiti in materia di liquidità e rendicontazione, vieta l'emissione di privacy token e introduce alcune restrizioni per il mining proof-of-work.

Secondo le previsioni, l'implementazione di DARE 2024 supporterà un ambito normativo competitivo, solido e pragmatico per i nuovi imprenditori fintech e per le aziende consolidate di asset digitali nelle Bahamas, rafforzando ulteriormente la posizione del paese come centro finanziario internazionale di primissimo piano. La nuova legge costituisce un impegno per la continua evoluzione del quadro normativo e offre maggiori protezioni per consumatori e investitori.

Il Securities Industry Act 2024 è stato approvato nelle Bahamas in contemporanea con la legge DARE 2024 per aggiornare il regime normativo relativo al settore dei titoli, a garanzia di un quadro solido e flessibile sempre conforme agli standard globali e alle pratiche ottimali internazionali.

Per ulteriori informazioni sulla legge DARE 2024 e sulle relative ripercussioni sul settore degli asset digitali nelle Bahamas, oppure sul Securities Industry Act 2024, visitare il sito https://www.scb.gov.bs/.

Informazioni per i redattori:

Ulteriori informazioni sul Digital Assets and Registered Exchanges Act, 2024 sono disponibili sul sito web della Commissione (www.scb.gov.bs/dare-act-2024-information/).

Il testo del Securities Industry Act, 2024 è disponibile sul sito web della Commissione (www.scb.gov.bs/legislative-framework/acts-and-regulations/).

Oltre al SIA e al DARE Act, la Commissione si occupa dell'Investment Funds Act, 2019, del Financial and Corporate Service Providers Act, 2020 e del Carbon Credit Trading Act, 2022.

