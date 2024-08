La prima iniziativa del suo genere a livello mondiale! Cluster, Inc. collabora con l'Ospedale Universitario di Okayama e utilizza il metaverso per alleviare la solitudine dei pazienti affetti da tumori rari

"Ho visto una stanza piena di stelle!!!", dichiara uno dei pazienti.

TOKYO: Cluster, Inc., la maggior piattaforma di metaverso giapponese, che vanta oltre 35 milioni di partecipanti agli eventi, in collaborazione con il Professore Associato Hasei del Dipartimento per lo Sviluppo di informazioni mediche e tecnologie assistive della Facoltà di Medicina, Odontoiatria e Scienze Farmaceutiche (Dipartimento di Ortopedia) ha realizzato uno spazio virtuale per alleviare il senso di solitudine dei pazienti.

Questa iniziativa, frutto della collaborazione tra Cluster, Inc. e il Professore Associato Hasei, rappresenta il primo utilizzo al mondo dell'uso del metaverso per alleviare la solitudine dei pazienti affetti da tumori rari, in particolare i pazienti pediatrici, adolescenti e giovani adulti (AYA).

Fonte: Business Wire

