Lenovo accelera il programma "Smarter AI for All" con una collaborazione con Databricks

HONG KONG: Oggi Lenovo ha avviato una collaborazione con Databricks per guidare l'adozione dell'IA tra i propri clienti. In quanto Databricks Consulting & Systems Integration (C&SI) Select Tier Partner, Lenovo collaborerà con le aziende per aiutarle a trarre vantaggio da capacità potenziate di gestione dei dati, ottimizzando l'accesso a dati da diverse fonti ed eliminando le barriere a un utilizzo di successo dell'IA.

L'offerta sarà disponibile attraverso l'AI Center of Excellence di Lenovo (AI CoE), sviluppato per aiutare i clienti a sfruttare l'IA per le loro organizzazioni in modo rapido, conveniente e su larga scala, con soluzioni che portano l'IA dalla progettazione alla realtà.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita