Il lancio di Kufri di Guidewire amplia la presenza di HazardHub a livello internazionale, consentendo ad assicuratori di altri 19 paesi di valutare il rischio immobiliare in pochi secondi

SAN MATEO, California: Guidewire (NYSE: GWRE) ha annunciato il lancio di Kufri, il suo ultimo aggiornamento cloud, che amplia la presenza di Guidewire HazardHub ad altri 19 paesi, ottimizza i processi di sottoscrizione e fatturazione, semplifica le migrazioni al cloud e ottimizza le esperienze degli sviluppatori.

HazardHub è la serie più completa di dati sul rischio immobiliare e di punteggio del rischio nel settore delle assicurazioni del ramo danni e infortuni. Gli assicuratori utilizzano i dati di HazardHub per assicurare in modo più rapido e accurato e per migliorare i prezzi.

"Questo è un momento difficile per gli assicuratori immobiliari di tutto il mondo. Con l'aumento delle catastrofi naturali, l'evoluzione dei requisiti normativi e la crescente complessità della gestione del rischio, gli assicuratori hanno bisogno di strumenti solidi per prendere rapidamente decisioni informate”, ha affermato Leo Tenenblat, Vicepresidente senior e Direttore generale di Guidewire.

Fonte: Business Wire

