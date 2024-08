Tecnotree e MiFibra collaborano per innovare i sistemi di supporto alle operazioni di quest’ultima

ESPOO, Finlandia: Tecnotree, azienda che sviluppa l’omonima piattaforma digitale globale e leader nello sviluppo di servizi per BSS, OSS, IA, 5G e tecnologie native sul cloud, ha stretto una partnership con MiFibra, uno dei principali Internet Service Provider a larga banda e alta velocità in Perù, per aggiornarne i sistemi di supporto alle operazioni e trasformare i processi di assicurazione qualità ed evasione ordini.

Questa partnership strategica consentirà a MiFibra di realizzare in pieno il potenziale della sua infrastruttura di rete FTTH (Fiber to the Home), ottenendo numerosi vantaggi, come la capacità di automatizzare la flessibilità, il provisioning e la manutenzione dei servizi, eliminando le complessità e i ritardi correlati alle attività manuali, oltre a offrire la capacità di garantire la qualità dei servizi (QoS) e la qualità dell’esperienza (QoE).

Fonte: Business Wire

