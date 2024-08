Reply S.p.A.: Il C.d.A. approva la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024

In crescita tutti gli indicatori economico finanziari:

Fatturato Consolidato a 1.114,3 milioni di Euro (1.038,9 in H1 2023);

EBITDA a 180,5 milioni di Euro (154,0 in H1 2023);

EBIT a 146,6 milioni di Euro (123,7 in H1 2023);

Utile ante imposte a 146,3 milioni di Euro (113,6 in H1 2023).

Approvata la proposta di sottoporre all’Assemblea dei Soci il potenziamento del sistema di voto maggiorato

TORINO, Italia: Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 30 giugno 2024.

Da inizio anno, il Gruppo registra un fatturato consolidato pari a 1.114,3 milioni di Euro, in incremento del 7,3% rispetto al corrispondente dato 2023.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. Nel primo semestre 2024 l’EBITDA consolidato è stato di 180,5 milioni di Euro rispetto ai 154,0 milioni di Euro registrati nel 2023, ed è pari al 16,2% del fatturato.

L’EBIT, da gennaio a giugno, è stato di 146,6 milioni di Euro (123,7 milioni di Euro nel 2023), ed è pari al 13,2% del fatturato.

L’utile ante imposte, da gennaio a giugno 2024, è stato di 146,3 milioni di Euro (113,6 milioni di Euro nel 2023), pari al 13,1% del fatturato.

Per quanto riguarda il secondo trimestre 2024, l’andamento del Gruppo è risultato altrettanto positivo, con un fatturato consolidato di periodo pari a 560,0 milioni di Euro, in crescita dell’8,0% rispetto al dato 2023.

L’EBITDA, da aprile a giugno 2024, è stato pari a 93,2 milioni di Euro, con un EBIT di 74,5 milioni di Euro e un utile ante imposte di 73,2 milioni di Euro.

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2024 è positiva per 234,8 milioni di Euro, mentre al 31 marzo 2024 risultava positiva per 368,9 milioni di Euro. La posizione finanziaria al 31 dicembre 2023 era positiva per 204,9 milioni di Euro.

“Reply nel primo semestre 2024 - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply - ha registrato un andamento positivo, sia in termini di fatturato che di marginalità. Questi risultati sono stati possibili grazie alla leadership acquisita sulle due principali direttrici di trasformazione tecnologica: intelligenza artificiale e cloud computing.”

“Il punto di forza di Reply - continua Mario Rizzante - è, da sempre, la capacità di interpretare l’innovazione rendendola rilevante per le esigenze delle aziende. Da questo punto di vista i primi sei mesi del 2024 sono stati caratterizzati da un importante sviluppo delle nostre principali linee di offerta. In particolare, abbiamo assistito ad una forte crescita nella domanda da parte dei nostri clienti di una nuova classe di oggetti e servizi nativamente progettati per integrare a bordo prodotto le più avanzate soluzioni di intelligenza artificiale. Questo nuovo modo di interpretare l’intelligenza artificiale richiede, da parte delle aziende, una grande attenzione sia nel ripensare i modelli dati sottostanti sia nel disegnare nuove architetture e interfacce conversazionali in grado di sfruttarne appieno il potenziale in completa sicurezza.”

“Saper guidare la crescente diffusione dell'intelligenza artificiale - conclude Mario Rizzante - assieme alla consapevolezza delle sue potenzialità e dei rischi associati, è sicuramente la sfida principale per il futuro prossimo. In questo scenario Reply si pone come un attore ad altissimo contenuto tecnologico in grado di affiancare i propri clienti nella creazione della nuova economia digitale.”

Il Consiglio di Amministrazione di Reply ha, inoltre, approvato di proporre all’Assemblea Straordinaria della Società, fissata per il 17 settembre 2024 in prima convocazione, la modifica dello Statuto Sociale, tra l’altro, al fine di consentire il potenziamento del sistema di voto maggiorato, in linea con le nuove disposizioni di legge.

Con l’introduzione di un meccanismo di voto maggiorato, rinforzato rispetto a quello già adottato, Reply intende incoraggiare una struttura stabile del capitale in grado di supportare la crescita di lungo periodo, in un mercato fortemente competitivo.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

REPLY

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

