CO280 assegna a SLB and Aker Carbon Capture joint venture il contratto FEED per un progetto su larga scala di cattura del carbonio

Il progetto di cattura del carbonio mira a rimuovere 800.000 tonnellate di emissioni di carbonio presso l'impianto produttivo di pasta di legno e carta sulla Costa del Golfo degli Stati Uniti

HOUSTON: Notizie normative:

SLB and Aker Carbon Capture joint venture (SLB-ACC JV) oggi ha annunciato l'assegnazione di un contratto da parte del partner CO280 Solutions per la progettazione FEED (front end engineering and design) di un impianto su ampia scala per la cattura di carbonio presso una centrale produttiva di pasta di legno e carta situata sulla Costa del Golfo degli Stati Uniti. Il progetto, che mira a rimuovere 800.000 tonnellate di emissioni di carbonio ogni anno, fornirà inoltre rimozioni di anidride carbonica (CDR) permanenti, verificabili ed economiche.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita