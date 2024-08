Blue Yonder rileva One Network Enterprises per rendere possibile un ecosistema della catena di fornitura interconnesso e agile

Grazie alla terza acquisizione compiuta da Blue Yonder fin dal quarto trimestre del 2023, i suoi clienti avranno l’opportunità di collaborare in tempo reale con partner commerciali sia a monte che a valle a tutti i livelli della loro catena di fornitura

DALLAS: Blue Yonder, leader nella trasformazione di catene di fornitura digitali, oggi ha annunciato l’acquisizione di One Network Enterprises (One Network) per un valore di circa 839 milioni di dollari. L’operazione offre ai clienti Blue Yonder la possibilità di collaborare e condividere dati – dai livelli dell’inventario alla movimentazione di materiali grezzi e prodotti finiti – in tempo reale in relazione a tutti i partner commerciali e a tutti i livelli della catena di fornitura.

Fonte: Business Wire

