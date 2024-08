Crescita esplosiva per Enry’s Island S.p.A., che finalizza la quotazione alla Borsa di Vienna, diventando il primo e unico venture builder quotato in borsa, chiude un 2023 con +98% sui ricavi, +1335% sul Net Profit e +90% sul portfolio volume

ISOLE TREMITI: Continua la traction di Enry’s Island S.p.A, che dopo il round da €20M col fondo americano LDA (Los Angeles, CA) e la finalizzazione del processo di listing alla Borsa di Vienna, chiude un 2023 esplosivo. Nei primi 3 mesi dalla quotazione, avvenuta nell'Aprile 2023, il prezzo delle azioni ha registrato un aumento del +30%.

Una performance significativa se si considera che le azioni quotate al VSE rappresentano solo una parte minoritaria del totale delle azioni della società e che un volume significativo di nuove azioni sarà quotato entro Agosto 2024.

Il complesso piano industriale di Enry’s Island S.p.A. denota una profonda conoscenza delle dinamiche del VC della scena mondiale, derivante dall'esperienza di più di 20 anni del suo Founder e Chairman Luigi Valerio Rinaldi.

“Abbiamo sempre considerato il mondo come nostro campo da gioco, non limitandoci al solo mercato italiano. Il nostro modello (Enry’s Model™, oggetto di brevetti, manuali di economia editi da McGrawHill e corsi di alta formazione universitaria) definisce gli ingredienti principali per fare impresa (principalmente per il mondo startup) in Concept, Competence e Capital.

Abbiamo sempre ricercato e sviluppato queste risorse sul campo internazionale, potendo quindi condividere le nostre venture con partner sempre “on the edge” dal punto di vista della visionarietà, delle competenze, della determinazione e nel lasciare un impatto positivo nel mondo. Per questo siamo orgogliosi della fiducia accordataci da LDA Capital, fondo VC da $19B di AUM (Assets Under Management) con base a Los Angeles, che ha scelto Enry’s Island S.p.A a fronte di una ricerca su scala mondiale di un player disruptive nel settore del venture building. Siamo quindi ancora più onorati di essere stati scelti in base a questa prospettiva.” afferma Luigi Valerio Rinaldi. “Tra i vari fondi interessati a supportare la nostra crescita, abbiamo apprezzato il modello di LDA che ci consente massima libertà dal punto di vista della governance e della execution della nostra growth strategy, non essendo invasivo come a volte può capitare con fondi di altra natura e nel 2024 abbiamo cominciato a esercitare la raccolta, che ci sta consentendo di accelerare la nostra crescita.”

La crescita di Enry’s Island S.p.A. è dimostrata dalle performance del 2023, che hanno registrato un +98% sui ricavi (€1.2M), con un incremento esplosivo di +1335% sul risultato netto (€220k), che dimostra l'efficacia ed efficienza delle best practice progettate, sviluppate e consolidate da Enry’s Island S.p.A. e dal suo team che, negli ultimi anni guida una community di oltre 1000 “islanders” in tutto il mondo.

Ancora più significativo è che la crescita esplosiva nei ricavi e nel risultato netto non deriva ancora dalle exit delle portfolio company, previste per il 2025 da piano industriale, data la traction di molte delle sue portfolio company.

La scalabilità dell’infrastruttura di business di Enry’s Island S.p.A è il frutto di molti anni di investimenti, tanto in processi quanto in tool, che consentono un fatturato per dipendente in costante crescita (nel 2023 pari a €381k, in crescita del 100% rispetto al 2022 nel quale si assestava a un valore pari ad €190k ).

L’innovativo framework rappresenta infatti uno dei più solidi e difendibili vantaggi competitivi di Enry’s Island S.p.A, basato su 3 layer a cui aderiscono tutti gli stakeholder del gruppo:

Business layer: che include persone, società e le nostre best practice.

Software layer: infrastruttura IT.

Space layer: coworking distribuito su scala mondiale, che consente a ogni islander di lavorare da qualsiasi parte del mondo, col massimo grado di efficienza ed efficacia.

“A tal riguardo, ho avuto il piacere di conoscere di persona il fondatore di una delle più grandi tech company al mondo (che attualmente fattura quasi 6 miliardi di dollari), che, date le nostre comuni amicizie, ha voluto conoscermi di persona, per capire cosa c’è dietro la magia di Enry’s Island S.p.A.” continua Luigi Valerio Rinaldi. “Dopo una giornata passata insieme, mi ha rivelato che il nostro modello non teme confronti nemmeno coi principali competitor della Silicon Valley (con cui lui lavora da oltre 40 anni), data la sua ampiezza, che va ben oltre la semplice organizzazione di investor day e della fornitura di qualche mentor part-time. Questo mi ha dato l’ulteriore conferma che la direzione in cui sta andando la nostra visione è tanto coraggiosa quanto efficace.”

Ancora più interessante è che il “3-layered framework” di Enry’s Island S.p.A. deriva dalla logica di Open Innovation che applica in prima persona, portando le sue target company verso obiettivi di business dello stesso gruppo. Le startup non sono solo asset da liquidare appena possibile, ma soprattutto ingranaggi del grande framework.

Infatti, il software layer del gruppo è guidato dalla portfolio company HUI, che ha appena chiuso un round A da 25M, dopo un primo seed da 300k, con un altro fondo americano e che sta finalizzando a sua volta il processo di quotazione in Borsa.

Così come lo space layer è guidato da un’altra portfolio company, Rinascimento 5, che sta crescendo rapidamente con un modello del tutto disruptive rispetto a quello di competitor indiretti come i tradizionali coworking space.

La filosofia è quindi di crescere insieme alle portfolio company di Enry’s Island S.p.A., con un profondo allineamento di visione, valori, obiettivi e strategie, che oltre a garantire un'elevata qualità della vita e delle relazioni interne all’ecosistema, garantisce anche un tasso di mortalità incredibilmente basso, inferiore al 10%, rispetto al 90% che è la media del settore.

Per quanto riguarda la strategia di crescita prevista da piano industriale di Enry’s Island SpA, sono previsti i seguenti driver:

1) supporto alla crescita delle attuali circa 30 società in portfolio

2) incremento del portfolio volume, a fronte di una serie di acquisizioni M&A, tra le quali spicca un'importante operazione di acquisizione di un competitor italiano con un portfolio di 20 startup, che potrà portare il portfolio ad oltre 50 società internazionali, diversificate per industry, stage e mercati di riferimento;

3) approccio disruptive volto a democratizzare il VC all’utente finale, portando il VC fuori dalle cattedrali del VC internazionali (incubatori, acceleratori, venture builder, VC, etc), rendendoli invece “casual”, in linea con la filosofia YOLO (“You Only Live Once”), tramite una serie di progetti straordinari che nessun competitor su scala mondiale ha lanciato, come il lancio del primo metaverse videogame che sarà per il VC quello che MineCraft è stato per le scuole in ambito edutainment; questo progetto verrà lanciato a New York, anche grazie alla presenza del team americano di Enry’s Island US;

4) coerente con la logica “B2C”, è prevista l’apertura di innovativi Enry’s Store, ovvero flagship store totalmente unmanaged nei quali gli stakeholder della VC scene mondiale potranno trovare tutti gli strumenti (competenze, processi, strumenti, networking) per far crescere la loro startup o investire nelle migliori opportunità in ambito VC.

A corroborare la growth strategy di Enry’s Island S.p.A., interviene anche la presenza di Luigi Valerio Rinaldi nella governance del fondo americano Nimbus Capital in qualità di Venture Partner, che garantirà da una parte il supporto della crescita e del fundraising delle portfolio company e dall’altra parte, un dealflow molto selettivo a vantaggio delle strategie di investimento di Nimbus, next-gen player con vocazione VC 3.0.

Fonte: Business Wire

