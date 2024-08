FPT collabora con KITZ per promuovere la trasformazione digitale nel settore della produzione di valvole

TOKYO: La società tecnologica globale FPT Software, una consociata di FPT Corporation, e KITZ Corporation, leader mondiale nella produzione di valvole industriali e prodotti per il controllo dei fluidi, hanno recentemente firmato una partnership strategica. La collaborazione sfrutta la forza lavoro scalabile e le comprovate competenze di FPT Software per accelerare le iniziative di trasformazione digitale nelle attività produttive e commerciali di KITZ.

In base all'accordo, FPT Software fornirà soluzioni digitali per migliorare lo sviluppo e la progettazione dei prodotti di KITZ, la rete di fornitura globale, i servizi di manutenzione e le attività di vendita e marketing. FPT Software potenzierà inoltre l'infrastruttura IT di KITZ attraverso soluzioni all'avanguardia, piene di intelligenza artificiale, per facilitarne il funzionamento e la produzione con maggiore precisione, efficienza e sicurezza.

Fonte: Business Wire

