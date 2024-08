Interactive Brokers gestisce elevati volumi di trading senza problemi a livello di sistema

GREENWICH, Connecticut: Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito allo stato del sistema.

"Non siamo a conoscenza di disservizi a livello di sistema. Alle ore 11 ET, avevamo eseguito 5 milioni di operazioni e venerdì abbiamo registrato 5,9 milioni di operazioni, in una giornata da considerare già intensa”, ha dichiarato Steve Sanders, EVP di Marketing and Product Development presso Interactive Brokers.

Informazioni su Interactive Brokers Group, Inc.:

Le società affiliate del Gruppo Interactive Brokers garantiscono ai clienti di tutto il mondo l'esecuzione automatica delle operazioni e la custodia di titoli, materie prime e cambi 24 ore su 24 su oltre 150 mercati in diversi paesi e valute, grazie a un'unica piattaforma unificata.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita