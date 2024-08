Un sondaggio condotto da Regula rivela che l’89% delle aziende prevede una crescita dei ricavi grazie all’adozione dell’ID digitale

RESTON, Virginia: Regula , azienda che sviluppa a livello globale soluzioni di verifica dell’identità e dispositivi forensi, ha rilasciato nuovi risultati dal suo studio “ Il nuovo imperativo: le identità digitali ”, che indicano come varie aziende in tutto il mondo valutano la trasformazione dei loro ricavi dopo l’implementazione delle ID digitali. Questi risultati inoltre evidenziano i casi d’uso in cui l’adozione dell’identità digitale avrà l’effetto più notevole.

Forrester Consulting, che ha redatto lo studio “Il nuovo imperativo: le identità digitali” commissionato da Regula, sottolinea che la maggior parte degli intervistati, l’89%, prevede un impatto positivo sui ricavi in seguito all’adozione delle ID digitali. Specificamente, il 32% delle aziende prevede un aumento del 20%-29% dei ricavi, il 23% e il 16% delle aziende, un aumento rispettivamente del 10%-19% e di oltre il 30%, mentre il 18% prevede un aumento fino al 10%.

Fonte: Business Wire

