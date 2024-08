Ceres conferma Denso come ultimo partner per le licenze

HORSHAM, Inghilterra: Ceres Power Holdings plc (CWR.L), leader nello sviluppo di tecnologie per l'energia pulita, e Denso Corporation ("Denso"), produttore globale di apparecchiature originali, forniscono oggi ulteriori informazioni su un accordo di licenza a lungo termine per la produzione di celle elettrolitiche a ossido solido di proprietà di Ceres per applicazioni a idrogeno. Le informazioni conterranno ulteriori dettagli rispetto al precedente annuncio del 22 luglio 2024 e forniranno i termini dell'accordo.

Ceres si assicura un altro partner OEM di livello mondiale con le dimensioni, le competenze e le risorse necessarie per produrre apparecchiature avanzate per i settori in crescita dell'idrogeno verde.

L'accordo prevede entrate significative per Ceres nell'arco di più anni, con un profilo simile a quello delle precedenti licenze OEM di Ceres, tra cui i canoni di licenza, i servizi di ingegneria e l'hardware.

Fonte: Business Wire

