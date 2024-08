Solidigm rafforza la leadership del portafoglio di SSD IA con aggiunte rapidissime alla propria linea di prodotti D7

Le unità SSD D7-PS1010 e D7-PS1030 di Solidigm™ sono sviluppate per mettere il turbo agli esigenti carichi di lavoro moderni e per alimentare le fasi più critiche dal punto di vista delle prestazioni della pipeline di dati IA

RANCHO CORDOVA, California: Solidigm, fornitore leader di soluzioni innovative per memoria flash NAND, ha annunciato oggi il lancio delle unità di memoria a stato solido (SSD) per data center di SolidigmTM D7-PS1010 e D7-PS1030. In qualità di unità SSD PCIe 5.0 1 più veloci oggi distribuite in volumi, esse sono adatte all'intensità di I/O che si rileva nei moderni carichi di lavoro mainstream, misti e incentrati sulla scrittura.

"Le unità SSD D7-PS1010 e D7-PS1030 di Solidigm sono state sviluppate scrupolosamente per soddisfare i requisiti IO in crescita in un ampio ventaglio di carichi di lavoro, come server generici, OLTP, storage basato su server, sistemi a supporto delle decisioni e IA/ML", ha dichiarato Greg Matson, vicepresidente senior della pianificazione strategica e del marketing a Solidigm.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita