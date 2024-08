6sense inserita nell’elenco Forbes Cloud 100 del 2024

L’innovazione nell’IA per i team responsabili dei ricavi e una solida crescita del business hanno condotto al piazzamento nella classifica per il quarto anno consecutivo come azienda cloud privata al top

SAN FRANCISCO: 6sense Ⓡ, azienda che sviluppa l’omonima piattaforma all’avanguardia che mira a rivoluzionare il modo in cui le imprese B2B creano, gestiscono e convertono la pipeline in ricavi, oggi ha annunciato di essere stata inserita per il quarto anno consecutivo nell’elenco Forbes Cloud 100, la classifica più prestigiosa delle prime 100 aziende cloud private al mondo, pubblicata da Forbes in partnership con Bessemer Venture Partners e Salesforce Ventures.

“I team responsabili dei ricavi in imprese B2B devono conseguire obiettivi sempre più ambiziosi con le stesse risorse o anche meno e hanno bisogno che i loro partner tecnologici prevedano e risolvano i problemi riguardanti le forze in evoluzione del settore”, spiega Jason Zintak, Ceo 6sense.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita