Xsolla pubblica un report annuale sul futuro del gaming e dello sviluppo dei giochi: un’analisi preliminare delle tendenze imminenti e delle metriche dell’estate 2024

LOS ANGELES: Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi, annuncia l’edizione dell’estate 2024 di “The Xsolla Report: The State of Play”, uno studio dettagliato che presenta dati approfonditi e utili, tendenze e opportunità cruciali che stanno trasformando il settore in rapida evoluzione del gaming, consentendo ai professionisti di operarvi e conseguire risultati positivi.

L’edizione dell’estate 2024 illustra nei dettagli la notevole diffusione dei giochi indie, a cui danno impulso creatori che operano con passione e giochi indipendenti che conquistano i giocatori in tutto il mondo. Questa tendenza dimostra come gli sviluppatori indipendenti, dotati di strumenti di sviluppo dei giochi accessibili, stanno avendo effetti dirompenti su un settore tradizionalmente dominato da titoli AAA.

Il marketing degli influencer viene evidenziato come un fattore potente nella promozione presentata nei giochi. Grazie al vasto pubblico che li segue, gli influencer sono importantissimi nel sensibilizzare in merito ai giochi e nel condizionare le decisioni di acquisto. Il report illustra come piattaforme quali YouTube e Twitch stiano diventando canali essenziali per i contenuti di gaming e gli influencer utilizzano la loro credibilità e presenza per amplificare il successo dei giochi. Le loro piattaforme di marketing, come Xsolla Partner Network, offrono strumenti per gestire le campagne, tenere traccia dei risultati e massimizzare la presenza, dimostrandosi preziosi sia per gli influencer sia per gli sviluppatori di giochi.

“Con ‘The Xsolla Report’ ci proponiamo di offrire al settore del gaming dati approfonditi e informazioni utili a fini decisionali per favorire il successo”, spiega Berkley Egenes, Direttore marketing e Chief Growth Officer presso Xsolla. “Questa edizione mostra l’incredibile potenziale dei giochi indie, il forte impatto del marketing degli influencer e gli aggiornamenti riguardanti i giochi mobili. Ci impegniamo per appoggiare i nostri partner nel destreggiarsi fra queste tendenze e cogliere nuove opportunità”.

Sono pure discussi l’impennata nel segmento dei giochi mobili e il panorama in evoluzione dei pagamenti, focalizzando l’attenzione sulla crescita delle transazioni senza contanti e dei portafogli digitali. Questi dati preziosi sono cruciali per comprendere i più ampi cambiamenti economici e tecnologici che influiscono sul settore del gaming e come gli sviluppatori di tutto il mondo possono avvantaggiarsene.

Per maggiori informazioni e per accedere all’edizione completa dell’estate 2024 di “The Xsolla Report: The State of Play”, visitare https://xsolla.pro/TXRS24

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali aziende innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati internazionali, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Londra, Berlino, Pechino, Guangzhou, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

