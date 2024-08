Takeda inserita nell’elenco Forbes Cloud 100 per il sesto anno consecutivo

L’impresa internazionale che sviluppa tecnologie per l’esperienza del cliente si è classificata al 16esimo posto nell’elenco del 2024 avendo dimostrato la sua leadership e l’innovazione nel settore dell’intelligenza artificiale generativa

Le innovazioni basate sull’intelligenza artificiale generativa attuate nella piattaforma dei call center Talkdesk CX Cloud™ e per la soluzione Talkdesk Industry Experience Clouds™ negli ultimi dodici mesi hanno permesso a Talkdesk di piazzarsi molto bene nell’elenco Forbes Cloud 100.

Le varie soluzioni pensate per l’esperienza del cliente (CX) in molteplici settori – bancario, assicurativo, sanitario e retail – che offrono modelli IA pre-addestrati, flussi di lavoro speciali e integrazioni già pronte, consentono ai clienti Talkdesk di accelerare la creazione di valore rapidamente e con semplicità.

Recenti innovazioni nell’intelligenza generativa includono soluzioni che supportano sistemi self-service dei clienti in specifici settori, l’orchestrazione integrata dell’instradamento delle chiamate e l’utilizzo di dati preziosi sui clienti all’interno del call center per migliorare il coinvolgimento dei clienti stessi.

SAN FRANCISCO: Talkdesk®, Inc., una delle principali imprese internazionali nello sviluppo di tecnologie per l’esperienza del cliente (CX) basate sull’intelligenza artificiale (IA) che serve aziende di tutte le dimensioni, è stata inserita nell’elenco Forbes Cloud 100 per il sesto anno consecutivo.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita