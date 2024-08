Techtronic Industries ottiene ottimi risultati nel primo semestre del 2024

Il margine lordo è salito al 39,9%, l'utile netto è aumentato a 550 milioni di dollari.

HONG KONG: Leader mondiale nel settore degli strumenti professionali a batteria, degli utensili per il fai-da-te e delle attrezzature per esterni, Techtronic Industries Co. Ltd. Ltd. ("TTI" o il "Gruppo") (ticker identificativo: 669, OTCQX: TTNDY, TTNDF) è lieta di annunciare i risultati consolidati non revisionati della Società e delle sue consociate per il semestre conclusosi il 30 giugno 2024. Nel primo semestre del 2024, TTI ha registrato un aumento delle vendite pari a 7,3 miliardi di dollari, con una crescita del 6,3% in valuta locale e del 6,6% in valuta locale. MILWAUKEE ha registrato una crescita delle vendite a due cifre in valuta locale e RYOBI ha avuto una performance superiore a quella del mercato.

TTI ha ottenuto ottimi risultati nel primo semestre, con un aumento del fatturato del 6,3% a 7,3 miliardi di dollari e un utile netto del 15,7% a 550 milioni di dollari.

Il nostro fiore all'occhiello MILWAUKEE ha incrementato le vendite dell'11,2% in valuta locale, rafforzando la nostra posizione di leadership come marchio numero uno di strumenti elettrici professionali a livello mondiale.

Il margine lordo è migliorato di 67 punti base, raggiungendo il 39,9% nella prima metà del 2024.

Nel primo semestre abbiamo ottenuto il record di liquidità di 508 milioni di dollari e abbiamo migliorato l'effetto leva al 9,2%.

Il 21 maggio 2024, Steven Philip Richman è stato nominato Amministratore delegato (CEO) di TTI.

Risultati finanziari del primo semestre 2024 2024 2023 US$ ’ US$’ milioni milioni Cambio Ricavi 7.312 6.879 +6,3% Margine di profitto lordo 39,9% 39,3% +67 bps EBIT 626 560 +11,8% Utile attribuibile ai proprietari della società 550 476 +15,7% EPS (cent. USA cents) 30.12 26.00 +15.8% Flusso di cassa disponibile 508 301 +207 m Acconto sul dividendo per azione (circa centesimi di dollaro) 13,90 12,23 +13,7%

Il margine lordo è migliorato di 67 punti base, raggiungendo il 39,9% nella prima metà del 2024. Abbiamo chiuso il primo semestre del 2024 con 4.027 milioni di dollari di inventario, con una riduzione di 71 milioni di dollari rispetto alla fine del 2023 e di 554 milioni di dollari rispetto al primo semestre dello scorso anno. Nel primo semestre abbiamo realizzato un EBIT di 626 milioni di dollari, con una crescita dell'11,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il margine EBIT in percentuale del fatturato è stato dell'8,6%, con un aumento di 42 punti base rispetto al primo semestre del 2023. L'utile netto è aumentato del 15,7% a 550 milioni di dollari. I costi netti per gli interessi nel primo semestre sono diminuiti del 34,0%, attestandosi a 32 milioni di dollari, grazie alla riduzione del debito a più alto costo e all'utilizzo efficace di strutture a più basso tasso di interesse. Anche l'utile per azione è aumentato del 15,8%, raggiungendo i 30,12 centesimi di dollari. L'incidenza del capitale circolante sul fatturato è migliorata di 409 punti base, passando al 18,7% rispetto al giugno 2023. L'indice di indebitamento è migliorato al 9,2% grazie al flusso di cassa libero positivo di 508 milioni di dollari nella prima metà del 2024, con un miglioramento di 207 milioni di dollari rispetto alla prima metà del 2023. Siamo ben posizionati per continuare a ottenere una forte conversione del Cash Flow disponibile negli anni a venire.

Il segmento TTI Power Equipment ha aumentato le vendite del 7,1% in valuta locale, raggiungendo i 6,9 miliardi di dollari. Le attività di MILWAUKEE hanno registrato un altro periodo di crescita a due cifre nel primo semestre, chiudendo il periodo con un incremento dell'11,2% in valuta locale. Il nostro gruppo business Consumer ha ottenuto ottimi risultati nel primo semestre 2024. Grazie alla forte performance del settore Outdoor, RYOBI ha registrato una crescita delle vendite a due cifre rispetto al primo semestre dello scorso anno. Il nostro settore Consumer Floorcare and Cleaning ha registrato un miglioramento degli utili di 9,1 milioni di dollari e un fatturato di 428 milioni di dollari, paragonabile a quello generato nel primo semestre dello scorso anno.

Gli Amministratori hanno deciso di stanziare un acconto sul dividendo di 108,00 centesimi di HK (circa 13,90 centesimi di US) (2023: HK95,00 centesimi (circa US12,23 centesimi)) per azione per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2024. L'acconto sul dividendo sarà pagato agli azionisti iscritti nel registro dei soci della Società il 6 settembre 2024. Si prevede che l'acconto sul dividendo sarà pagato il 19 settembre 2024 circa.

Il sig. Horst Julius Pudwill, Presidente del TTI ha dichiarato: "Nella prima metà del 2024 abbiamo ottenuto risultati eccezionali, tra cui la generazione di un forte Flusso di cassa disponibile e il rafforzamento del nostro bilancio attraverso una gestione disciplinata del capitale circolante. Con la promozione di Steven Philip Richman a CEO e l'ampio pool di talenti che lo supporta, siamo molto ben posizionati per continuare a far crescere il mercato complessivo ed estendere la nostra posizione di leadership".

Il sig. Steven Philip Richman, CEO del TTI, ha commentato: "I risultati del primo semestre dimostrano la nostra concentrazione sull'espansione della nostra posizione di leadership di mercato all'interno del nostro gruppo di attività MILWAUKEE e Consumer, ottenendo al contempo una forte performance finanziaria. Rimaniamo estremamente concentrati sulla nostra strategia di investire in nuovi prodotti tecnologicamente avanzati e di qualità dimostrabile e su persone eccezionali per trascinare la nostra crescita".

Informazioni su TTI

TTI è un leader mondiale nella tecnologia cordless che abbraccia elettroutensili, attrezzature elettriche per esterni e prodotti per la pulizia e i pavimenti per il fai da te, il consumatore, il professionista e l'utente industriale nel settore domestico, edile, della manutenzione, industriale e delle infrastrutture. L'azienda si fonda su quattro fattori critici: Marchi potenti, Prodotti innovativi, Persone eccezionali ed Eccellenza operativa, che riflettono una visione espansiva a lungo termine per il progresso della tecnologia cordless. La strategia di crescita globale mirata all'incessante ricerca dell'innovazione prodotti ha reso TTI un'azienda all'avanguardia nei settori in cui opera, mantenendo elevati standard ambientali, sociali e di corporate governance. Il potente portafoglio di marchi di TTI comprende gli elettroutensili, gli accessori e gli strumenti manuali MILWAUKEE, RYOBI e AEG, prodotti per esterni RYOBI e HOMELITE, soluzioni per planimetrie e misurazioni EMPIRE e i prodotti per la cura e la pulizia dei pavimenti HOOVER, VAX, DIRT DEVIL e ORECK.

Fondata nel 1985 e quotata alla Borsa valori di Hong Kong Limited dal 1990, TTI è tra i titoli costitutivi dell'Hang Seng Index, Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark Index, FTSE RAFITM All-World 3000 Index, FTSE4Good Developed Index e MSCI ACWI Index. La Società è quotata anche all'OTCQX Best Market con simboli "TTNDY" e "TTNDF". Per ulteriori informazioni visitare il sitowww.ttigroup.com.

Tutti i marchi elencati, tranne AEG, OTCQX, PINK e RYOBI sono di proprietà del Gruppo. AEG è un marchio registrato di AB Electrolux (publ.), ed è usato sotto licenza. OTCQX e PINK sono un marchio registrato di OTC Markets Group Inc. RYOBI è un marchio registrato di Ryobi Limited ed è usato sotto licenza.

