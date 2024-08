Armis supera i 200 milioni di dollari di ARR, raddoppiando l'ARR in meno di 18 mesi

La rapida crescita e l'impareggiabile portata rafforzano la posizione di Armis come leader globale della cybersecurity, mentre prosegue la preparazione per l'IPO

LAS VEGAS: Black Hat – Armis, l'azienda di asset intelligence per la cybersecurity, ha annunciato oggi di aver superato i 200 milioni di dollari di fatturato ricorrente annuo (ARR), raddoppiando il proprio ARR in meno di 18 mesi e diventando una delle poche aziende che hanno raggiunto questa rapida crescita, non solo sul mercato della cybersecurity, ma di qualsiasi altra azienda SaaS a livello mondiale.

La crescita esplosiva di Armis è stata trainata dalla sua pluripremiata piattaforma di gestione dell'esposizione cibernetica basata sull'intelligenza artificiale, Armis Centrix™, adottata dalle organizzazioni più importanti del mondo, tra cui 35 delle prime 100 aziende Fortune.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita