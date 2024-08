Edgio premiata nel rapporto GigaOm Platform Radar per il 2024 come leader e migliore performer

L'ampia pipeline di sviluppo e la cadenza di Edgio rafforzano la posizione dell'azienda nella cerchia dei leader.

PHOENIX: Edgio, la piattaforma preferita per la sicurezza, la velocità e la semplicità all'avanguardia, ha annunciato oggi il suo riconoscimento come Leader e miglior performer nel rapporto GigaOm Platform Radar per il 2024. Il rapporto esamina e confronta le offerte e le capacità delle piattaforme di sviluppo all'avanguardia per aiutare i responsabili a prendere decisioni di investimento informate, con particolare attenzione alle capacità di calcolo e all'esperienza degli sviluppatori.

In questo rapporto, Edgio è stato valutato in base alle sue prestazioni, all'offerta di calcolo e di sicurezza, che costituiscono la sua soluzione Applications.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita