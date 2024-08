ExaGrid rilascia la versione 7.0.0

L’aggiornamento più recente include il supporto al bloccaggio di oggetti S3 per una sicurezza con “doppio blocco”

MARLBOROUGH, Massachusetts: ExaGrid®, azienda che sviluppa l’unica soluzione di archiviazione con backup multilivello del settore dotata della funzionalità Retention Time-Lock e di una funzionalità “air-gapping” – quindi isolato dal network – con dati archiviati come oggetti immutabili e che consente una policy di eliminazione ritardata ai fini del ripristino da ransomware, oggi ha annunciato l’uscita della versione 7.0.0 del software ExaGrid; le spedizioni inizieranno ad agosto 2024.

Con ciascun aggiornamento ExaGrid aggiunge ulteriori livelli di sicurezza alla sua soluzione di archiviazione di backup multivello che utilizza già un repertorio di dati isolato dal network (tramite la funzionalità “air-gapping”) con dati archiviati come oggetti immutabili e che consente una policy di eliminazione ritardata per cui tali dati sono memorizzati a lungo termine e non sono accessibili da parte di criminali informatici né possono essere modificati da attacchi dannosi.

Fonte: Business Wire

