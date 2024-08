Ilkari lancia le prime soluzioni tecnologiche iper-sovrane del settore

Operando su scala iperprivata, le soluzioni di sovranità dei dati di Ilkari - data center, colocation, cloud sovrano e registrazione di domini - garantiscono il controllo dell'infrastruttura digitale.

DUBLINO: Ilkari, la prima azienda di tecnologia davvero sovrana, ha annunciato oggi il lancio delle sue prime soluzioni per il settore di sovranità dei dati end-to-end. Tali soluzioni consentono alle aziende di sviluppare la sovranità dei dati alle loro condizioni e disporre del completo controllo dei loro asset digitali.

Sviluppata partendo da zero in modo iper-sovrano, Ilkari è stata fondata per rispondere alle esigenze future delle imprese in materia di dati, dotandole di una soluzione di sovranità dei dati end-to-end che consente loro di sapere e controllare dove risiedono, si muovono e sono accessibili i loro dati, anche quando i volumi aumentano.

Fonte: Business Wire

