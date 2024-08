IHS Towers annuncia rinnovi ed estensioni di tutti i contratti di locazione delle torri di MTN Nigeria

I rinnovi coprono circa 13.500 contratti di affitto fino alla fine del 2032

Rinsalda la collaborazione a lungo termine con MTN e la criticità dell'infrastruttura IHS nel consentire la connettività mobile

LONDRA: IHS in Nigeria, una controllata di IHS Holding Limited (NYSE:IHS) ("IHS Towers"), uno dei più grandi proprietari, operatori e sviluppatori indipendente di infrastrutture di comunicazioni condivise nel mondo per numero di torri, e MTN Nigeria (NGX:MTNN), una controllata del più grande operatore di rete mobile in Africa MTN Group (JSE:MTN), oggi ha annunciato un accordo per rinnovare ed estendere tutti i contratti di locazione delle torri nigeriane fino al dicembre 2032, coprendo circa 13.500 contratti di affitto.

Fonte: Business Wire

