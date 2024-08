Xsolla presenterÃ  le ultime soluzioni per gli sviluppatori di videogiochi durante Devcom e Gamescom 2024

Dimostrazioni dal vivo sul tema "abilitare le opportunità di Cross-Play e Cross-Pay per i videogiochi"

COLONIA, Germania: Xsolla, società globale nel settore del commercio di videogiochi, parteciperà e presenterà alla Devcom Developer Conference e alla Gamescom 2024, il più grande evento mondiale di computer e videogiochi, che si terrà dal 19 al 23 agosto a Colonia, in Germania, Unione europea. Xsolla sfrutterà idealmente questi eventi per presentare le sue soluzioni all'avanguardia, progettate per creare esperienze Cross-Play e Cross-Pay fluide per gli sviluppatori di giochi e i giocatori. Le nuove e potenti offerte includono Xsolla Backend, Xsolla Mobile SDK e Xsolla Instant Solutions, con Instant Web Shop, Instant Game Sales, Instant Launcher e Instant Cloud Gaming.

Xsolla Backend

Xsolla Backend offre agli sviluppatori una soluzione scalabile e conveniente per migliorare le funzionalità di gioco e il coinvolgimento dei giocatori su tutte le piattaforme tecnologiche. Include un launcher e un sito web integrati, un efficiente matchmaking, oltre 20 sistemi di gestione del gioco e solide funzionalità cross-play e multiplayer.

Xsolla Mobile SDK

Mobile SDK di Xsolla è stato progettato per migliorare i flussi di entrate degli sviluppatori di giochi mobili, consentendo pagamenti in-game uniformi e supportando le build out-of-store e l'elaborazione in-store per gli acquisti in-app (IAP). Grazie alla compatibilità con piattaforme come AltStore ed Epic Games Store Mobile, l'SDK consente agli sviluppatori di offrire un'esperienza di pagamento moderna e conforme alle normative iOS e Android. Offre una copertura globale con oltre 700 metodi di pagamento, rendendo più facile che mai per gli sviluppatori monetizzare i loro giochi e raggiungere un pubblico più ampio.

Xsolla Instant Solutions

Xsolla ha esteso il suo Instant Web Shop in modo da includere offerte di Instant Game Sales, Instant Launcher e Instant Cloud Gaming per consentire una più rapida integrazione e generazione di ricavi per gli sviluppatori di videogiochi. Instant Web Shop consente di creare rapidamente negozi online con funzioni quali la personalizzazione e le promozioni per migliorare il coinvolgimento degli utenti e i ricavi. Instant Game Sales facilita le vendite dirette al consumatore con l'importazione di contenuti da piattaforme come Steam ed Epic Game Store. Instant Launcher fornisce un'app pre-definita per la distribuzione diretta dei giochi, supportando varie fasi di release, riducendo i costi e promuovendo il cross-engagement. Instant Cloud Gaming consente agli sviluppatori di lanciare rapidamente una piattaforma di gioco cloud brandizzata, offrendo test di pre-lancio e una portata globale per espandere le opportunità di guadagno.

"Siamo entusiasti di tornare quest'anno alla Gamescom e di presentare le nostre ultime soluzioni alla comunità mondiale dei videogiochi", ha dichiarato David Stelzer, presidente di Xsolla. "Le nostre soluzioni sono state create per offrire a sviluppatori e publisher gli strumenti necessari per avere successo nel dinamico panorama odierno. Invitiamo tutti i partecipanti a visitare il nostro stand e a toccare con mano come Xsolla può portare il loro sviluppo di giochi e le loro operazioni commerciali al prossimo livello".

I partecipanti possono visitare Xsolla presso il padiglione 2.2, stand #A-030 B-037, dove si terranno dimostrazioni dal vivo di Xsolla Payments e Web Shop e delle ultime release di queste soluzioni per tutta la durata dell'evento. Il team di esperti di Xsolla sarà a disposizione per rispondere alle domande, fornire approfondimenti e discutere su come questi strumenti possono essere adattati per soddisfare le esigenze uniche di ogni sviluppatore e publisher.

Per maggiori informazioni, per connettersi e prenotare incontri con Xsolla alla Devcom Developer Conference e alla Gamescom 2024, visitare il sito xsolla.events/gamescom24

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali aziende innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati internazionali, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Londra, Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Twitch, , Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più, visitare il sito xsolla.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita