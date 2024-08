Lyse passa al cloud con CSG per ottimizzare l'esperienza clienti su dispositivi mobili

La trasformazione orientata al futuro unifica i portafogli, promuove la crescita e dà impulso all'esperienza clienti con la potenza dell'IA

OSLO, Norvegia: Lyse, una delle principali aziende di energia e telecomunicazioni in Norvegia, è in prima linea per quanto riguarda l'innovazione incentrata sul cliente. Per stupire i clienti e offrire esperienze fluide per le prossime generazioni, Lyse ha scelto le piattaforme SaaS cloud-native di CSG® (NASDAQ: CSGS) per modernizzare la propria attività di mobile consumer. Questo passaggio al cloud consente a Lyse di consolidare le offerte, integrare in modo strategico i servizi e dare impulso alla crescita dell'attività con una convenienza sul lungo termine. Forte di una visione orientata al futuro, Lyse è pronta ad alzare il livello dell'esperienza clienti nel settore delle telecomunicazioni norvegese.

Fonte: Business Wire

