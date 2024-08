Tecnotree inserita in 3 diversi report Gartner® Hype Cycle™ 2024, per le categorie di piattaforme di gestione di ecosistemi partner per CSP, marketplace digitali CSP e IA per interazioni con i clienti CSP

ESPOO, Finlandia: Tecnotree, leader globale nelle piattaforme e nei servizi digitali per l'IA, il 5G e le tecnologie cloud-native, è stata citata in tre diversi rapporti Gartner Hype Cycle 2024 di recente pubblicazione. Tecnotree è stata citata nelle categorie Hype Cycle per Enterprise Communication Services, Private Mobile Network Services e Operations and Automation in Communications Industry, 2024. Riteniamo che questi riconoscimenti evidenzino l'eccellenza di Tecnotree per quanto riguarda le piattaforme di gestione per ecosistema partner per i CSP e i marketplace digitali dei CSP per la piattaforma per ecosistema partner Tecnotree Moments.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita