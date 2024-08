nShift: i venditori al dettaglio invitati a trarre insegnamento dalla stagione dei saldi estivi

Per garantire il successo della stagione di punta, i marchi devono cambiare il loro atteggiamento nei confronti delle consegne.

LONDRA: Secondo un nuovo rapporto, l'incapacità di gestire bene l'esperienza omnichannel potrebbe avere avuto un effetto negativo sul successo dei saldi estivi. nShift sostiene che i venditori al dettaglio devono trarre insegnamento dall'estate e adottarli nei preparativi per il Black Friday e il Natale. Per farlo bene, è necessario un cambio di paradigma nel modo di pensare alle consegne.

nShift è il leader globale nella gestione delle consegne e delle esperienze ( DMXM ). È leader nella gestione dell'esperienza post-acquisto e nel software di spedizione multi-vettore. In un nuovo rapporto, " Imparare dai saldi estivi ” nShift analizza come i venditori al dettaglio vorrebbero migliorare nel:

Padroneggiare l'esperienza omnichannel - facilitando la collaborazione tra l'online e l'instore, i venditori al dettaglio possono competere per ottenere una fetta più grande durante la stagione della ricerca delle occasioni dei grandi eventi di vendita.

Concentrarsi sulla fedeltà dei clienti - molti venditori al dettaglio ritengono di aver perso l'opportunità di creare legami più forti con i clienti. Tutto ciò che riescono a fare per creare un'esperienza positiva con i nuovi clienti apre la porta a una relazione a lungo termine.

Imparare dai dati - parte del problema è che una grande quantità di dati rilevanti del processo di consegna si trova in sistemi diversi e, a volte, in organizzazioni diverse.

Realizzazione di scala e capacità - circa l'85% degli acquirenti online dichiara che un'esperienza di consegna scadente sia decisiva per non ordinare nuovamente da un venditore specifico. 1 Ma durante i periodi di forte domanda, alcuni venditori al dettaglio faticano a consegnare i prodotti.

Spedizione internazionale - Gli acquirenti online si aspettano sempre più di poter acquistare da venditori al dettaglio ubicati in qualsiasi parte del mondo. È fondamentale che i magazzini possano spedire con facilità oltre i confini nazionali e tenere gli acquirenti aggiornati sullo stato delle consegne.

Sean Sherwin-Smith , direttore dei prodotti post-acquisto presso nShift ha dichiarato: "Riflettendo su ciò che ha funzionato e su ciò che non ha funzionato durante la stagione delle vendite estive, i venditori al dettaglio possono apportare modifiche in vista dell'importantissima 'stagione di punta' verso la fine dell'anno". Gli ultimi mesi del 2024, che comprendono il Singles' Day, il Black Friday e la stagione dello shopping natalizio, rappresentano un'enorme opportunità di vendita per i venditori al dettaglio. Spesso è qui che realizzano la maggior parte dei loro profitti.

"Troppo spesso i venditori al dettaglio ignorano come l'esperienza di consegna possa aiutarli a incrementare le loro performance. Le consegne sono in genere considerate solo un aspetto logistico, un mondo di scatole e pacchi. In realtà, le consegne sono la chiave per sbloccare la fedeltà dei clienti, aumentare i ricavi e migliorare le operazioni. Creare la giusta esperienza di consegna sarà essenziale per raggiungere le massime prestazioni".

Il rapporto mostra come la gestione delle consegne e dell'esperienza (DMXM) con nShift dovrebbe essere fondamentale per trarre insegnamento dalle vendite estive per adottarle alle strategie della stagione di punta. Il DMXM combina i componenti principali della gestione delle consegne, come una libreria di oltre 1000 connessioni di vettori, con applicazioni rivolte al cliente che gestiscono le interfacce di cassa e dei resi e le comunicazioni con i clienti. In questo modo i venditori al dettaglio possono creare un'esperienza di consegna connessa, dalla cassa alla porta di casa.

Leggi il rapporto completo " Imparare dai saldi estivi: come il delivery & experience management (DMXM) può aiutare i venditori al dettaglio a perfezionare l'offerta della stagione di punta adottando le lezioni dei saldi di giugno ”

