Canva presenta un sistema di brand rinnovato sviluppato per il lavoro

SYDNEY: Canva, la più grande piattaforma di comunicazione visiva al mondo, ha lanciato oggi un sistema di brand identity rinnovato, appositamente sviluppato per i luoghi di lavoro di tutto il mondo. L'identità aggiornata è stata creata per consentire uno sviluppo a livello globale e una connessione a livello locale, raddoppiando la missione di Canva di aiutare il mondo a disegnare.

Sostegno al prossimo decennio di Canva

Nel suo primo decennio Canva ha aiutato milioni di persone di raggiungere i propri obiettivi attraverso il disegno. Ora si concentra sul supporto alle organizzazioni, con strumenti di progettazione e produttività per sostenere le esigenze di comunicazione visiva in crescita di ogni luogo di lavoro, in ogni parte del mondo.

Con la distribuzione sempre maggiore del mondo del lavoro, la necessità di una comunicazione e una collaborazione visive più forti non è mai stata così essenziale.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita