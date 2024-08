Xsolla espande la presenza nel Nordamerica con l'apertura a Montréal del suo primo ufficio canadese

Con questa espansione continuativa in Canada, Xsolla si prepara a migliorare il supporto per gli sviluppatori di giochi nella regione

MONTRÉAL: Xsolla, società globale attiva nel settore commerciale dei videogiochi, annuncia l'apertura del suo primo ufficio canadese a Montréal, in collaborazione con GameAddik. Questa espansione strategica in uno degli hub tecnologici più dinamici del Nordamerica sottolinea l'impegno per l'innovazione di Xsolla e la sua missione: servire meglio la fiorente industria dei videogiochi e gli sviluppatori nel Québec e in tutto il Canada.

Montreal da tempo è rinomata per il dinamico ecosistema dei videogiochi e l'innovativa comunità tecnologica. Stabilendo una presenza in questa rigogliosa città, Xsolla punta a espandere le attività grazie al fantastico talento locale e a promuovere relazioni più strette con gli sviluppatori della regione. Il nuovo ufficio fungerà da hub per le attività canadesi di Xsolla e ne migliorerà la capacità di proporre soluzioni personalizzate e localizzate ai partner storici e a migliaia di nuovi sviluppatori ed editor di giochi nell'area.

"Montréal è rinomata per il dinamico ecosistema dei videogiochi e per l'innovativa community tecnologica che la caratterizzano. La nostra presenza in quest'area ci consentirà di supportare meglio i nostri partner regionali e globali e di attingere all'insieme degli incredibili talenti locali", è stato il commento di David Stelzer, presidente di Xsolla. "Il nuovo ufficio di Montréal sarà cruciale per rafforzare le relazioni con gli sviluppatori di giochi di questo ambito geografico e per promuovere la missione dell'azienda: coinvolgere i nostri partner per realizzarne tutto il potenziale".

Nell'ambito di questa espansione, Xsolla prevede di assumere nel corso del prossimo biennio fino a 50 dipendenti regionali, con riferimento a un insieme di ruoli relativi allo sviluppo aziendale, all'assistenza clienti e ai servizi tecnici, rafforzando così, con questo investimento, la capacità di proporre soluzioni all'avanguardia e un servizio eccezionale.

Questa collaborazione strategica con GameAddik nasce dalle riuscite opportunità di cross-service analizzate con la riuscita soluzione marketing GameRebellion dell'azienda, che crea un solido sistema di supporto per gli sviluppatori di videogiochi in Canada.

"Siamo entusiasti della nostra collaborazione con Xsolla, dato che il nostro progetto GameRebellion condivide la comune visione di coinvolgimento degli studi di sviluppatori per centrare un maggior successo", è il commento di Alain Carpentier, direttore tecnologico (CTO) presso GameAddik.

"La partnership con Xsolla rappresenta un momento di svolta per GameAddik", ha sottolineato Eric Jodoin, amministratore delegato di GameAddik. "Collaborare con un'azienda di questo calibro ci consente di supportare meglio il settore nella sua ricerca del successo".

Il nuovo ufficio sarà un punto di riferimento integrato per le aziende alla ricerca di soluzioni leader di settore e all'avanguardia che vogliono finanziare, lanciare, commercializzare, monetizzare e vendere i propri giochi in tutto il mondo. Xsolla offre strumenti e servizi avanzati per aiutare gli sviluppatori di videogiochi a velocizzare la propria attività entrando in contatto con i player alla ricerca di esperienze di gioco locali acquistabili utilizzando i loro metodi di pagamento preferiti. Grazie alla capacità di consentire transazioni in più di 130 valute e 20 lingue, Xsolla ha già consentito agli sviluppatori di videogiochi in tutto il mondo di accedere più semplicemente a una base di nuovi gamer.

Per ulteriori informazioni sull'ufficio canadese di Xsolla visitare la pagina xsolla.pro/montreal.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha consentito a migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, di finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali realtà innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per far sì che i suoi partner raggiungano un numero maggiore di mercati internazionali, realizzino più ricavi e creino rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Montreal, Londra, Berlino, Pechino, Guangzhou, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più visitare il sito xsolla.com.

Informazioni su GameAddik

Fondata nel 2015, GameAddik è un'azienda di tecnologia pubblicitaria che offre al settore dei videogiochi le sue soluzioni marketing basate sulla tecnologia. Grazie alla fiducia di oltre 200 marchi globali, GameAddik è leader negli strumenti di conoscenza del pubblico dei videogame e nella fornitura di soluzioni di performance marketing misurabile ai clienti dei suoi tre segmenti aziendali: PWN Games (performance marketing), Elusive (marketing degli influencer basato sulle performance) e GameRebellion (pubblico dei videogiochi, con dati e analisi di settore).

Per ulteriori informazioni visitare il sito gameaddik.com.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita