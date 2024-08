Dubai lancia un programma globale per potenziare i futuri leader delle previsioni

DUBAI, Emirati arabi uniti: Dubai ha lanciato un'iniziativa globale moonshot, "FEEL: Un programma per un futuro dirompente", volta a sviluppare la prossima generazione di leader visionari che saranno pronti per il futuro in vari settori. Questa iniziativa rafforzerà le loro capacità intellettuali ed esperienziali, preparandoli a guidare con lungimiranza e mentalità innovativa. Il programma FEEL si allinea alla strategia di Dubai per migliorare la preparazione per le sfide future.

Il programma immersivo di quattro settimane, ospitato a Dubai, il nodo globale della previsione, della progettazione e dell'attuazione del futuro, riunisce leader di fama mondiale provenienti da prestigiose istituzioni di tutto il mondo, come il MIT, Yale e Stanford. I partecipanti acquisiranno gli strumenti essenziali del pensiero futuristico e previsionale, del pensiero critico, delle capacità di leadership e della longevità. Questo aiuterà i leader a sapersi muovere nell'incertezza, utilizzando strumenti di pensiero critico, avente la salute come priorità.

Il programma offre esperienze pratiche attraverso esclusive gite nei laboratori e negli hub di innovazione più avanzati di Dubai, dove i partecipanti interagiranno con tecnologie innovative destinate a plasmare il futuro. Tra questi, il Centro spaziale Mohammed Bin Rashid, il Centro per l'innovazione della polizia di Dubai, i Dubai Future Labs e l'Autorità per le strade e i trasporti, dove i partecipanti potranno vedere da vicino l'innovazione spaziale, i robot che vengono costruiti a Dubai e sperimentare auto e barche a guida autonoma. Inoltre, potranno interiorizzare e sentire in prima persona l'impatto dei progressi futuri, esplorando innovazioni come il vetro in grado di immagazzinare informazioni per millenni, l'"albero liquido" che infonde vita al nostro ambiente, la soluzione "WakeCap" che rivoluziona la sicurezza e la produttività della forza lavoro, i motori a razzo nati da algoritmi trasformativi e il futuro del cibo: carne coltivata e prelibatezze cresciute in laboratorio.

Il programma "FEEL: Un programma per un futuro dirompente" è rivolto a dirigenti di livello medio-superiore, imprenditori, leader di pensiero, responsabili politici, funzionari governativi e specialisti in vari settori legati alla progettazione del futuro di tutto il mondo.

Le candidature sono aperte fino al 5 settembre 2024. Per ulteriori informazioni e per candidarsi, visitare il sito https://www.dubaifuture.ae/en/feel.

