PICit A/S riceve da Arcadea Group un investimento finalizzato alla crescita strategica

AARHUS, Danimarca, TORONTO e ORLANDO, Florida: PICit A/S, un leader nello sviluppo di software per la gestione della logistica intermodale, di trasporti ferroviari e di porti, annuncia un investimento finalizzato alla sua crescita strategica da parte di Arcadea Group, un importante investitore in software house globali che detiene a lungo termine i propri investimenti. La partnership con Arcadea Group sarà focalizzata su una solida crescita continua in mercati nazionali e internazionali e sull’accelerazione dello sviluppo dei prodotti.

Henrik Højen Andersen, Ceo PICit, continuerà a svolgere il suo ruolo e inoltre manterrà un’importante partecipazione azionaria nell’azienda. Inoltre sia Karsten Gitter e Stig Rune Skaarup sia l’intero team PICit continueranno a operare nell’azienda.

Fonte: Business Wire

