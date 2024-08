Balderton annuncia nuovi fondi per 1,3 miliardi di dollari USA a supporto dei migliori imprenditori europei impegnati nella realizzazione di aziende in grado di cambiare il mondo

Si tratta dei fondi combinati più cospicui di investimento iniziale e di crescita focalizzati sull'Europa.

LONDRA: Balderton Capital, tra le principali società tecnologiche di venture capital di tutta Europa, oggi ha annunciato il suo Early Stage Fund IX, da 615 milioni di dollari USA, e Growth Fund II, da 685 milioni di dollari, a supporto degli imprenditori europei più ambiziosi, dalla fase seed fino al completamento dell'IPO.

"Noi di Balderton riteniamo che il modo migliore per cambiare il mondo consista nel realizzare un'impresa, e che molte di queste imprese in grado di cambiare il mondo nasceranno in Europa", è stato il commento di Bernard Liautaud, Managing Partner presso Balderton. "Come società, la nostra missione è semplice: essere il partner preferito dei fondatori di queste imprese tecnologiche europee destinate a crescere".

Fonte: Business Wire

