Proven Optics rileva CloudGenera

Estende le funzionalità di gestione finanziaria cloud grazie a una potente piattaforma di analisi IA

COLUMBUS, Ohio: Proven Optics, una delle principali società nello sviluppo di soluzioni di gestione finanziaria IT, oggi ha annunciato l’acquisizione di CloudGenera, impresa che offre innovative soluzioni di ottimizzazione finanziaria sul cloud, portando avanti la propria mission: creare la piattaforma applicativa di gestione finanziaria IT più completa del settore. L’acquisizione di CloudGenera è la prima di numerose acquisizioni previste da Proven Optics mentre cresce sfruttando un investimento effettuato da Silversmith Capital Partners, che ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Proven Optics finalizzata alla sua crescita, e un investimento strategico da parte di ServiceNow.

CloudGenera offre soluzioni di analisi IT indipendenti dai vendor che mettono in grado le aziende di utilizzare i casi di business necessari per ottimizzare le spese per la tecnologia.

Fonte: Business Wire

