LR apre un centro informatico ad Atene

AHLEN, Germania: LR Health & Beauty, la società digitale che si occupa della vendita sui social di cosmetici e prodotti sanitari di alta qualità con sede ad Ahlen/Westfalia, sta ampliando la sua portata informatica con un nuovo centro informatico nearshore ad Atene. In linea con la sua strategia commerciale, in futuro LR mira a sviluppare e gestire internamente la maggior parte delle sue applicazioni commerciali. “Il nostro modello commerciale esige una soluzione software così specifica che non esistono alternative a uno sviluppo interno”, sottolinea Axel Koß, Vice Presidente di Tecnologia informatica presso LR. Pertanto, la società svilupperà soluzioni personalizzate proprio per il segmento dei partner commerciali, rafforzando così la sua capacità di creare servizi informatici interni di alta qualità. I dipendenti della divisione informatica e commerciale con sede ad Ahlen collaboreranno da vicino con i nuovi colleghi in Grecia.

Tra i fattori chiave alla base della scelta di Atene come nuova sede ci sono l'infrastruttura informatica dinamica e il ricco pool di talenti. Questa espansione strategica consentirà alla società di portare avanti ulteriormente la digitalizzazione dei suoi processi commerciali e di adattarli ancora di più alle esigenze dei partner commerciali di LR.

“La sede verrà inaugurata nell'autunno 2024 con l'avvio delle assunzioni dei primi colleghi informatici nelle aree di sviluppo di software, UX e progettazione di soluzioni per la sede LR di Atene”, afferma Koß. Una fase di transizione è prevista come parte dell'allestimento. Le applicazioni commerciali LR attualmente amministrate e sviluppate da fornitori esterni di servizi verranno successivamente passate ai dipendenti interni del centro. L'apertura del nuovo centro di eccellenza è prevista per l'inizio del 2025. Il centro informatico verrà quindi ampliato ulteriormente entro la fine del 2026 in stretta collaborazione con l'organizzazione greca. Entro questo termine, un numero di due cifre di nuovi dipendenti opererà nel centro informatico di Atene.

“Siamo convinti che questa espansione strategica ad Atene, uno dei mercati informatici più promettenti d'Europa, porterà avanti ulteriormente la nostra visione di uno scenario informatico orientato al futuro”, ha dichiarato il Dott. Andreas Laabs, CEO di LR Group. “Il progetto "Centro IT' ci offre vantaggi decisivi. Da una parte, LR sta portando all'interno dell'azienda le competenze IT precedentemente fornite da servizi esterni e, dall'altra, stiamo riducendo la nostra dipendenza da queste risorse strategicamente importanti per la nostra azienda”.

LR Group

Seguendo il motto "Più qualità per la tua vita" LR Group, con sede ad Ahlen/Westfalia, produce e commercia con successo una varietà di prodotti cosmetici e integratori dietetici in 32 Paesi. In qualità di attraente azienda di commercio sui social, LR sostiene lo scambio personale nella sua comunità con soluzioni digitali efficienti. Lo strumento olistico "LR neo" offre alla collaborazione internazionale tutte le cifre e le informazioni chiave rilevanti al commercio per la propria attività LR in un unico dashboard.

LR è un'azienda solida sul mercato dal 1985 come "people business", incentrata appunto sulle persone e sui consigli personali. In tempi di ambienti di lavoro che cambiano, questo modello commerciale attrae particolarmente chi cerca maggiore flessibilità, un migliore equilibrio vita-lavoro e maggiore indipendenza economica.

Da oltre 20 anni, la lavorazione dell'Aloe Vera è una delle competenze basilari di LR, che utilizza per i suoi prodotti solo il prezioso interno della foglia. Ad Ahlen, l'azienda ha creato uno degli impianti di lavorazione dell'Aloe Vera per le bevande a base di Aloe Vera più moderni in Europa.

Nell'autunno 2009, LR ha fondato LR Global Kids Fund e.V., per sostenere bambini e famiglie appartenenti a fasce vulnerabili della popolazione in tutto il mondo in maniera diretta ed efficiente, in collaborazione con enti locali. Per maggiori informazioni sul nostro impegno nella sostenibilità, leggere la nostra relazione sulla sostenibilità .

LR attualmente impiega circa 1.200 dipendenti ed è forte di centinaia di migliaia di membri registrati nella community.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita