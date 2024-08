IHS Towers e MTN Group rafforzano la propria partnership strategica per offrire connettività mobile e guidare l'inclusione digitale

LONDRA & JOHANNESBURG: In seguito all'annuncio della scorsa settimana del rinnovo e dell'estensione degli accordi per le infrastrutture di comunicazione tra IHS Holding Limited (NYSE: IHS) (“IHS Towers” o l'“Azienda”) e MTN Group (JSE: MTN) in Nigeria, nonché il recente completamento del rinnovo di tutti i contratti nei settori di IHS Towers-MTN, le aziende hanno dichiarato martedì che ora che la relazione commerciale è consolidata per il prossimo decennio, potranno lavorare in modo costruttivo per individuare una soluzione soddisfacente per entrambi per i problemi di governance emersi in precedenza.

Il 7 agosto 2024, le società hanno annunciato l'accordo per il rinnovo e l'estensione di tutti i contratti di locazione generali delle torri nigeriane fino al dicembre 2032.

Fonte: Business Wire

