Un veterano delle startup di networking entra in OpsMill come consulente del CdA

Come COO e co-fondatore di Kentik, Biegel porta esperienza nell'automazione delle reti e una prospettiva unica del GTM

PARIGI: OpsMill, un pioniere nelle infrastrutture e nell'automazione delle reti, oggi ha annunciato che Justin Biegel è entrato a far parte del Consiglio di amministrazione come Consulente del CdA. Biegel è COO e co-fondatore di Kentik, un leader dell'osservabilità delle reti. Biegel sfrutterà la sua esperienza professionale nell'automazione delle reti, guidando gli sforzi di GTM, e scalando le startup per assistere OpsMill in maniera strategica mentre prevede di eseguire il suo approccio unico all'infrastruttura e all'automazione delle reti.

“OpsMill è guidata da un paio di fondatori intelligenti che hanno creato una soluzione rivoluzionaria ai gravi problemi affrontati dalle infrastrutture e dai professionisti delle reti...”

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita