Freyr riconosciuto come Leader nella valutazione PEAK Matrix® 2024 di Everest Group

PRINCETON, NEW JERSEY: Freyr, fornitore leader di soluzioni e servizi normativi globali, è orgoglioso di annunciare il suo importante posizionamento in qualità di Leader nella prestigiosa valutazione Life Sciences Regulatory and Medical Affairs Operations PEAK Matrix® di Everest Group per il 2024. Freyr è emerso come leader da questa valutazione approfondita di oltre venti (20) fornitori di servizi globali.

La valutazione PEAK Matrix® offre un'analisi imparziale e basata sui dati dei fornitori di servizi e tecnologia, inserendoli nelle categorie di Leader, Major Contender o Aspirant, in base alle loro capacità complessive e all'impatto sul mercato.

Fonte: Business Wire

