Hanshow riconosciuta come Sample Vendor 2024 nei report Hype Cycle™ di Gartner® per le categorie tecnologie di vendita al dettaglio e tecnologie wireless

PECHINO: Hanshow, leader globale nello sviluppo e nella produzione di etichette elettroniche da scaffale (ESL) e di soluzioni per shop digitali, è orgogliosa di annunciare il suo riconoscimento come Sample Vendor nel report Hype Cycle for Retail Technologies 2024 di Gartner, nella categoria Smart Shelf, e nel report Hype Cycle for Wireless Technology 2024 di Gartner, nella categoria Bluetooth ESL. I report Hype Cycle di Gartner valutano la maturità e l'adozione di varie tecnologie per il retail, fornendo preziose indicazioni ai CIO del settore per prendere decisioni di investimento informate.

Secondo il report Hype Cycle for Retail Technologies 2024, "gli scaffali intelligenti possono fornire una visibilità critica in tempo reale della disponibilità in negozio, aumentare l'efficienza operativa, guidare i clienti e i collaboratori alla scoperta dei prodotti e contribuire alle funzionalità di monitoraggio del negozio in tempo reale basate sull'Internet delle cose (IoT)".

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita