Sixt Portogallo incrementa i ricavi con una nuova strategia dei prezzi sostenuta da Gurobi

Grazie ai dati in tempo reale, Sixt Portugal può reagire rapidamente ai mutamenti del mercato e ottimizzare i prezzi per massimizzare i ricavi.

BEAVERTON, Ore.: Gurobi Optimization, LLC, leader nella tecnologia di intelligence decisionale, ha stretto una partnership con LTPLabs per aiutare Sixt Portugal, azienda leader nel settore dell'autonoleggio in Europa, a ottenere un aumento annuo stimato dei ricavi del 2-8% per auto.

Dopo aver registrato una rapida crescita dall'apertura nel 2015, il franchising portoghese di Sixt si è rivolto a LTPLabs, società di consulenza manageriale e partner di Gurobi, per ottimizzare la propria strategia dei prezzi.

"Man mano che crescevamo, diventava sempre più difficile nonché fondamentale avere il giusto approccio ai prezzi e all'assegnazione della flotta", afferma Tiago Constante, responsabile prezzi e rotazione della flotta di Sixt.

