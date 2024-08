AutoChips ha integrato diversi IP multipli di VeriSilicon nel suo SoC per il controllo del dominio dell'abitacolo intelligente

Il portafoglio di IP dalle alte prestazioni di VeriSilicon ha migliorato l'esperienza della cabina di pilotaggio intelligente

SHANGHAI: VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato che AutoChips, azienda di progettazione di chip elettronici per il settore automotive, ha adottato la gamma di IP ad alte prestazioni di VeriSilicon nella sua SoC di controllo del dominio della cabina di pilotaggio intelligente di nuova generazione SoC AC8025, che comprende un IP di Unità di elaborazione di rete neurale (Neural Network Processing Unit, NPU), un IP di Elaborazione video (Video Processing Unit, VPU) e un IP di elaborazione del display.

AC8025, l'ultimo SoC di AutoChips per il controllo del dominio della cabina di pilotaggio intelligente, è dotato di CPU ad alte prestazioni octa-core Arm Cortex-A76+A55, che rispetta sia la certificazione di qualità AEC-Q100 e la certificazione di sicurezza funzionale ISO 26262 ASIL-B per gli schermi degli strumenti. Supporta un ingresso per telecamera full HD a 8 canali e display separati full HD a 7 canali, oltre a uno schermo a striscia lunga da 5760x756 e schermi ultra grandi ad alta definizione.

Fonte: Business Wire

