HistoSonics annuncia di avere ottenuto un finanziamento di serie ‘D’ da 102 milioni di dollari sottoscritto in eccesso per lanciare alla scala appropriata la piattaforma di istotripsia non invasiva

Il finanziamento permetterà di portare avanti nuove applicazioni dell’istotripsia e lanciare l’innovativo studio master BOOMBOX

MINNEAPOLIS: HistoSonics, produttore del sistema di istotripsia Edison® e di innovative piattaforme terapeutiche per istotripsia, oggi ha annunciato di avere completato un ciclo finanziamento di serie ‘D’ da 102 milioni di dollari sottoscritto in eccesso, guidato da Alpha Wave Ventures, un leader mondiale nel settore degli investimenti nella fase di crescita, con la partecipazione dei nuovi investitori Amzak Health e HealthQuest Capital e degli attuali investitori Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. (JJDC), Venture Investors, Lumira Ventures, Yonjin Venture, State of Wisconsin Investment Board e altri ancora.

Fonte: Business Wire

