Prodapt annunciato l'Americas Innovation Center a Dallas, tutta l'attenzione sull'IA

Con l'ulteriore capacità di erogazione onshore, il centro aiuterà i clienti ad accelerare l'adozione dell'IA nell'ottica di migliorare l'efficienza operativa e l'esperienza dei clienti

DALLAS: Prodapt, fornitore leader di servizi di consulenza, ingegneria e trasformazione per il settore delle telecomunicazioni e della tecnologia, ha annunciato oggi il suo Americas Innovation Center (AIC) a Dallas, Texas. Basato sulla capacità di erogazione di servizi onshore di Prodapt, il centro è progettato per supportare i clienti nell'integrazione sempre maggiore delle capacità dell'IA, in particolare GenAI, nelle loro operazioni IT, di rete e di business per migliorare l'efficienza organizzativa e l'esperienza dei clienti.

Situato nella nuova sede di Prodapt a Richardson, in Texas, nella metropoli di Dallas, l'AIC sarà dotato di un laboratorio di IA per l'esperienza cliente, che consentirà di accelerare i percorsi da progettazione a mercato dei prodotti e le esperienze digitali di prossima generazione.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita