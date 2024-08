SLB e Palo Alto Networks ampliano la collaborazione per rafforzare la sicurezza informatica per il settore energetico

La trasformazione digitale nel settore energetico continua a guidare soluzioni complete di sicurezza informatica di fronte alle minacce informatiche in costante crescita

HOUSTON e SANTA CLARA, Calif.: L'azienda di tecnologia energetica globale SLB (NYSE: SLB) e il leader globale di sicurezza informatica Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) oggi hanno annunciato che amplieranno la loro collaborazione per rafforzare la sicurezza informatica per il settore energetico.

Le aziende uniranno le tecnologie cloud ed edge e le competenze specifiche nel settore energetico di SLB e le soluzioni di sicurezza informatica su piattaforma per vari settori di Palo Alto Networks. Questo non solo aiuterà SLB a rimanere all'avanguardia con la sua infrastruttura di sicurezza, ma aiuterà anche a guidare future soluzioni potenziate per affrontare minacce informatiche in costante evoluzione, mentre accelera l'adozione di soluzioni digitali e di intelligenza artificiale da parte del settore.

Fonte: Business Wire

