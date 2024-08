KRAFTON collabora con Xsolla per migliorare l'esperienza a Gamescom 2024 a sostegno di Dark and Darker Mobile

KRAFTON e Xsolla collaborano per offrire un'esperienza di gioco indimenticabile con dimostrazioni dal vivo, eventi mediatici e opportunità di partnership strategica

COLONIA, Germania: Xsolla, azienda globale di commercio di videogiochi, è entusiasta di annunciare la sua collaborazione con KRAFTON Inc. per supportare Dark and Darker Mobile (DNDM) a Gamescom 2024. Questa partnership sottolinea l'impegno di Xsolla a fornire soluzioni innovative e a offrire un accesso che permetta agli sviluppatori e agli editori di giochi per cellulari di attirare l'interesse un pubblico globale.

"In Xsolla siamo sempre alla ricerca di opportunità per collaborare con leader del settore come KRAFTON per offrire nuove entusiasmanti esperienze ai giocatori e alla comunità globale", ha dichiarato Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer di Xsolla. "Gamescom 2024 è la piattaforma perfetta per fornire un accesso unico e opportunità di mostrare Dark e Darker Mobile con ingegneria Xsolla's Web Shop e Xsolla Mall alla comunità internazionale presente e online".

Xsolla presenterà Dark e Darker Mobile durante Gamescom a Colonia, attraverso molteplici attivazioni. Gli operatori del settore e i rappresentanti dei media sono invitati a mettersi in contatto con KRAFTON e Xsolla per maggiori informazioni sulla partnership.

"Siamo falici di collaborare con Xsolla per presentare Dark and Darker Mobile a un pubblico globale a Gamescom 2024", ha dichiarato Joonseok Ahn, produttore esecutivo di Dark and Darker Mobile presso KRAFTON. "Questa partnership ci permette di sfruttare l'esperienza e la portata di Xsolla per garantire che il nostro gioco risvegli l'interesse dei giocatori di tutto il mondo. Siamo inoltre contenti di annunciare che Dark and Darker Mobile a breve sarà disponibile su Xsolla Mall, rendendolo ancora più accessibile alla nostra crescente comunità di giocatori".

I partecipanti possono visitare KRAFTON presso il loro stand (Padiglione 7 B021 C020, B031 C030), dove i giocatori possono assistere a dimostrazioni dal vivo e provare in prima persona Dark and Darker Mobile.

Questa collaborazione con KRAFTON funge da trampolino di lancio per future partnership. Entrambe le aziende sono desiderose di esplorare ulteriori opportunità per supportare i giochi di prossima uscita del portafoglio di KRAFTON.

Per maggiori informazioni o per prenotare incontri con Xsolla alla Devcom Developer Conference e alla Gamescom 2024, visitare il sito xsolla.events/gamescom24.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali aziende innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati internazionali, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Londra, Berlino, Pechino, Guangzhou, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più visitare il sito xsolla.com.

Informazioni su KRAFTON, Inc.

KRAFTON, Inc., con sede legale in Sud Corea, si dedica alla scoperta e alla pubblicazione di giochi accattivanti che offrono esperienze divertenti e uniche. Fondata nel 2007, KRAFTON ospita sviluppatori di fama mondiale, tra cui PUBG STUDIOS, Striking Distance Studios, Unknown Worlds, VECTOR NORTH, Neon Giant, KRAFTON Montréal Studio, Bluehole Studio, RisingWings, 5minlab, Dreamotion, ReLU Games e Flyway Games. Ogni studio si impegna ad accogliere continuamente nuove sfide e a sfruttare tecnologie innovative. Il loro obiettivo è conquistare sempre più fan ampliando le piattaforme e i servizi di KRAFTON.

KRAFTON è responsabile delle principali proprietà di intrattenimento, tra cui PUBG: BATTLEGROUNDS, PUBG MOBILE, The Callisto Protocol, NEW STATE MOBILE, Moonbreaker, Defense Derby e TERA. Con un team appassionato e motivato in tutto il mondo, KRAFTON è un'azienda all'avanguardia che possiede capacità di livello mondiale e che è intenzionata a espandere i propri orizzonti commerciali per includere l'intrattenimento multimediale e il deep learning. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.krafton.com.

Fonte: Business Wire

