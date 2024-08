Furuno parteciperà al Jammertest 2024, il più grande evento mondiale di test di resilienza GNSS

NISHINOMIYA, Giappone: Furuno Electric è lieta di annunciare che l'azienda parteciperà all'evento Jammertest 2024 ad Andøya, in Norvegia, dal 9 al 13 settembre.

I partecipanti effettueranno dei test di ricevitori GNSS in un ambiente in cui saranno effettivamente esposti a segnali di jamming e spoofing* e potranno ottenere dati sulla propria tolleranza.

Informazioni sul Jammertest

Questo Jammertest è il più grande evento al mondo durante il quale sarà possibile testare la resistenza al jamming e allo spoofing in un ambiente reale. È organizzato dall'Amministrazione norvegese delle strade pubbliche, dall'Autorità norvegese per le comunicazioni, dall'Istituto norvegese di ricerca sulla difesa, dal Servizio norvegese di metrologia, dall'Agenzia spaziale norvegese e da Testnor.

Fonte: Business Wire

