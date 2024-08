Cyble nominata Sample Vendor in tre Gartner ® Hype Cycle ™ 2024 Reports for Digital Risk Protection Services

ATLANTA: Cyble, un leader globale nei servizi di protezione dai rischi digitali (DRPS, digital risk protection services) e nella gestione dell'esposizione alle minacce, annuncia di essere stata riconosciuta come Sample Vendor (Fornitore di riferimento) nella categoria Digital Risk Protection Services (DRPS, servizi di protezione dai rischi digitali) in tre Gartner® Hype Cycle™ Reports for Managed IT Services (Relazioni per i servizi informatici gestiti), Cyber-Risk Management (Gestione del rischio informatico) e Security Operations (Operazioni di sicurezza) 2024.

“Gartner Hype Cycles offre una rappresentazione grafica della maturità e dell'adozione di tecnologie e applicazioni, e di come siano potenzialmente rilevanti per risolvere problemi aziendali reali ed esplorare nuove opportunità”, ha dichiarato Beenu Arora, CEO di Cyble.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita